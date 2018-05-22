«Детям было интересно»: челябинских первоклассников учили на примере «успешных» маньяков

В челябинской школе первоклассников учили, как маньяк может отравить массу людей и при этом не пострадать. Виноватыми в выборе школой столь экзотических обучающих программ оказались родители.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», скандал разгорелся после того, как родители ученика школе № 13 обратилась в СМИ: первоклассник рассказал, что уроках по ТРИЗу (теория решения изобретательских задач) они решают задачи про маньяков и отравленные таблетки, про убийства в школе, ограбления и так далее.

Изумленные родители поговорили с семьями одноклассников, но оказалось, что многие из них относятся к подобным урокам спокойно и даже приветствуют, когда дети играют в сыщиков.

«Наш классный руководитель не хочет походов к директору, выносить сор из избы. Предлагает встретиться с этим учителем, пригласить инициативную группу. Но что тут обсуждать? Этого просто не должно быть по факту, и если учитель сам этого не понимает, не знаю, как до него это донести. Родители тоже не хотят ругаться с учителями. Какие-то все прям конформисты – то ли боятся того, что детям будет хуже, то ли не хотят, чтобы учитель пострадал. Подозреваю, что это человек без педагогического образования, потому что нормальный педагог такие задачки не подобрал бы» – цитирует «74.ru» мать первоклассника.

Директор школы подозрения родителей опровергла: преподаватель ТРИЗа в своё время она работала секретарём райкома комсомола, потом была заведующей детским садом: «Она очень грамотная учительница», – заявила руководитель учебного заведения. И обвинила в происходящем родителей: педагог по ТРИЗу сообщила, что дети сами приносили подобные задачи со словами «Это круто, давайте порешаем». «Вопрос, скорее всего, к родителям: как вообще дети заходят на эти сайты и вытаскивают такие задачи», – возмущается директор школы, отмечая, что педагогу приходится разбирать принесенный школьниками материал, чтобы не оставлять учеников один на один «с тайной», и разбор ситуации происходит исключительно с морально-этической точки зрения.

Правда, как можно объяснять детям морально-этические принципы, рассматривая историю, в которой маньяк сначала похищал людей, а потом травил их таблетками, или выбирая электрический стул, директор школы не уточнила. Зато заявила: «Важно объяснить ребёнку, что если для детектива это норма, то в жизни такого не бывает вообще в связи с абсурдностью ситуации».

Любопытно, что по словам того же директора, дети приносили подобные задачи периодически в течение года, но это не взволновало ни педагога, ни руководство школы. Во всяком случае, они не сочли нужным обсудить ситуацию с семьями учеников до тех пор, пока не возмутились сами родители.

И главной проблемой для школы оказалось то, что родители обратились в СМИ.

Комментируя ситуацию в соцсетях, челябинцы разделились на два лагеря: одни не увидели в задачках про маньяков ничего страшного, другие пришли в ужас от ситуации в образовании: «Это что, шутка такая? Нет, не шутка, это – полный капец российскому образованию. Никто ни за что не отвечает, намалевали сотни учебников и отдали на откуп учителям право выбора обучающих программ и методов преподавания. Главное для школы –рейтинг. Детей сделали заложниками «педагогов» и пустили на вольные хлеба», – написал один из комментирующих. «А кто начал-то? Григорий Остер, давно и ужасно», – замечает другой.

Третий приводит еще одну задачку: «Вы – капитан парохода, плывете через Ла-Манш. В середине пути у вас закончилось топливо. Что вы будете делать? ОТВЕТ: На пароходе обязательно что-то построено из дерева. Поэтому надо ломать корабль, а доски использовать как топливо, чтобы доплыть до берега. Это – реальная «задача» по ТРИЗ. ТРИЗ учит раздолбайству и разгильдяйству. Капитан должен быть полным идиотом, чтобы попасть в такую ситуацию. Видимо, капитана в детстве тоже учили ТРИЗу. А радиостанцию капитан пропил еще на французском берегу».

Некоторые, вслед за директором школы, обрушились на родителей (орфография и пунктуация автора сохранены: «Пришёл ребёнок домой и с воодушевлением рассказал маме. Та, в свою очередь, с воодушевлением подняла караул, ай-яй-яй, нечего тут самодеятельность заниматься, плевать, что вам интересно и все это есть в Интранете! Давай-ка сынок/дочка открывай занудный учебник и решай занудны задачи. Как все! Нечего выбиваться из системы. Да здравствует узкий кругозор матери! Да здравствует убитие интереса к школе! Алилуйа!»

Другие подвергли заявления директора сомнению: «Не по годам развитые дети в этой школе, задачки криминальные в инете читают, да и директор от них не отстаёт: так откреститься – талант нужен…»

«Я мама и педагог. Учу детей английскому. Мышление у всех современных детей страдает! Проблемы с логикой – сплошь и рядом. В начальной школе нужно именно формировать логику: если а – то б, если не а – то не б. Но дети не могут извлечь выводы из простейших посылок, какой ТРИЗ тут может быть, – отметила одна из челябинок. – Не надо маленьким детям разрывать шаблоны задачами такого плана – в их возрасте надо как раз овладеть хотя бы самыми простыми шаблонами! Поколение ЕГЭ – на аналогичные 4 вопроса они могут дать (легко) 4 разных ответа! Т.к. сызмальства их учат не думать, а угадывать, как в вышеозначенных «задачах».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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