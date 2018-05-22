Транспортные полицейские Челябинска выудили из-под поезда четырехлетнего малыша

В Челябинске четырехлетний ребенок сбежал из дома, чтобы погулять по железнодорожным путям.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте, вечером 20 мая в дежурную часть ведомства поступило сообщение о том, что работники станции «Электростанция» заметили на путях маленького ребенка, который находился без сопровождения взрослых.

Приехав в указанное место, транспортные полицейские увидели мальчика на вид трех-четырех лет. Как рассказали сотрудники железной дороги, он зашел на территорию железнодорожной станции и гулял между путями, а также пытался подлезть под стоявший на путях поезд.

Чтобы установить родителей малыша, сотрудники транспортной полиции проделали немалую работу и узнали, что живет семья в Челябинске.

По словам 28-летней мамы, ее четырехлетний сын вышел на улицу и пошел гулять без ее ведома. Его уход она обнаружила не сразу и как только заметила, что ребенка нет дома, побежала его искать.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних помогли вернуть ребенка маме, а за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей привлекли женщину к административной ответственности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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