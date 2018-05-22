В полтора раза больше, в два раза шире: в минбезопасности рассказали о лесных пожарах на Южном Урале

За месяц с небольшим число и площадь лесных пожаров в Челябинской области значительно превысили показатели аналогичного периода прошлого года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обстановка с лесными пожарами в регионе остается сложной и напряженной. Об этом заявил заместитель министра безопасности Челябинской области Валерий Устинов в ходе «круглого стола», посвященного этой проблеме, прошедшего под эгидой Общественной палаты.

По данным чиновника, на 22 мая на территории Южного Урала зарегистрирован 521 лесной пожар (это на 40% больше, чем за аналогичный период 2017 года, когда было 374 пожара). При этом площадь, охваченная огнем, выросла вдвое: с 9 тысяч гектаров в 2017 году до почти 20 тысяч гектаров. Что касается крупных пожаров (25 тысяч гектаров и выше), то их число увеличилось в 2,7 раза – с 23 до 62.

«Сейчас основная задача – не допустить перехода огня в населенные пункты», – признал Валерий Устинов, отмечая, что уменьшить площади горения непосредственно в лесах пока не получается. Характерным примером этого на сегодня является пожар в Увельском районе, который экстренные службы пытаются сдержать уже третьи сутки. «В Увельском районе сейчас действует пожар площадью 200 гектаров, – рассказал чиновник. – На его тушении задействовано 220 человек, 49 единиц техники. Радует, что пожар локализован».

Отметим, что здесь замминистра слукавил. Дело в том, что локализация пожара означает отсутствие дальнейшего его распространения. Между тем, если на 6:00 понедельника, 21 мая, площадь пожара на территории Хомутининского лесничества в районе поселка Катаево составляла 176,6 гектара, то на 6:00 22 мая, как и сказал г-н Устинов, она составляла 200 гектаров. То есть за сутки площадь горения выросла на 23,4 гектара – увеличилась на площадь, сопоставимую с самостоятельным крупным лесным пожаром.

В качестве мер профилактики лесных пожаров в будущем участники «круглого стола» предложили дальнейшее ужесточение ответственности для виновников возгорания и воспитательную работу с подрастающим поколением. По мнению общественников, нынешние штрафы для физических лиц (до 4 тысяч рублей) слишком малы при том ущербе, который они наносят. Поддержал такую точку зрения и председатель ОПЧО Олег Дубровин.

Видимо, представителям официальной «общественности» неизвестно, что помимо штрафа виновнику можно предъявить и иск о возмещении ущерба.

Впрочем, были и другие возражения, которые участники «круглого стола» постарались не услышать (пункт об ужесточении ответственности, в итоге, будет включен в резолюцию). Так, представитель ГУ МЧС по Челябинской области заявил, что увеличивать штрафы бесполезно. «У них же ничего нет! – заявил сотрудник ведомства. – Мы к нему сегодня приходим, и у него не с чего даже штраф в тысячу рублей заплатить. Вы хоть 100 тысяч рублей штрафа ему выпишите!»

Представитель МВД отметил другую сторону: поджигателя найти практически невозможно, особенно когда речь идет о крупном пожаре. «Возьмем пожар в Пластовском районе, охвативший 6,5 тысяч гектаров, – рассказал полицейский. – Там ни следы снять невозможно, ни другие следственные действия провести. Это огромная территория, и все следы уничтожены огнем. Опрашивали свидетелей. Они говорят: видели всадника, он проскакал на большой скорости, поджигая траву. Маловероятно, что, основываясь на этих показателях, мы сможем найти поджигателя».

Челябинск, Виктор Елисеев

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