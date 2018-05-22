Летальный исход: в Магнитогорске новорожденных инфицировали кишечной палочкой

В магнитогорском роддоме начались проверки надзорных ведомств после смерти младенца.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла на прошлой неделе. Предварительно, причиной гибели младенца стало инфицирование кишечной палочкой. При этом в течение последних двух недель были госпитализированы еще три новорожденных с похожими симптомами.

В конце минувшей недели роддом №1 Магнитогорска был закрыт для приема. Началась внеплановая проверка со стороны Санэпиднадзора.

«В настоящее время родильный дом закрыт для приема, проводится медиками плановая выписка тех больных по факту завершения лечения. Женщины отправляются на обследование в женские консультации, а новорожденные – под наблюдение врача педиатра», – цитирует MagCity Татьяну Рядчикову, главного акушера-гинеколога Магнитогорска.

В следственном управлении СКР по Челябинской области сообщили, что ведомство также начало проверку. При этом следователи заявляют о двух умерших младенцах. «По предварительной информации, один ребенок в тяжелом состоянии поступил в лечебное учреждение из родильного дома, второй ребенок был доставлен из квартиры после выписки из родильного дома», – сообщили в следственном управлении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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