Насильник, расправившийся со школьницей в Сатке, предстанет перед судом

Дело об убийстве саткинской школьницы передано в суд.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя Сатки, обвиняемого в покушении на изнасилование несовершеннолетней и убийстве.

По данным следствия, в июле 2017 года молодой человек в малолюдном месте Сатки напал на 14-летнюю девочку. Он попытался изнасиловать школьницу, но та начала кричать. В ответ извращенец несколько раз ударил девочку ножом. Удары стали смертельными.

«По уголовному делу следователем СК был проделан значительный объем следственной работы, назначены и проведены 15 экспертиз: судебно-медицинская, судебно-психиатрическая, и другие. Допрошено более 100 свидетелей. Объем выполненных следственных действий позволил сделать вывод о причастности обвиняемого к преступлениям, совершенным в условиях неочевидности», – сообщили в силовом ведомстве.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В рамках расследования уголовного дела следователем СК внесено представление начальнику отдела полиции Сатки об устранении причин, способствовавших совершению преступления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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