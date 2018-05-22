Депутаты согласуют кандидатуру нового прокурора Челябинской области

В Челябинске началось формальное согласование кандидатуры нового областного прокурора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», завтра, 23 мая, комитета Законодательного собрание Челябинской области по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению рассмотрит проект постановления «О согласовании представления Генерального прокурора Российской Федерации о назначении на должность прокурора Челябинской области».

По информации «Нового Дня», на должность нового главы областного надзорного ведомства Генпрокуратура предлагает назначить Виталия Лопина, занимающего в настоящее время должность первого заместителя прокурора.

Виталий Лопин родился в 1970 году в Челябинске. В 1994 году окончил Уральскую государственную юридическую академию.

С 1993 года работал следователем, замет – старшим следователем прокуратуры Металлургического района Челябинска. С 1997 года – заместитель прокурора Металлургического района. С 2002 года – прокурор Металлургического района Челябинска.

В 2008 году переходит в областную прокуратуру, где до начала 2017 года работал в должности заместителя прокурора Челябинской области.

С 19 января 2017 года – первый заместитель прокурора Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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