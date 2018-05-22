Трое южноуральцев «нагрели» ломбард с помощью арендованных авто

Полиция задержала трех жителей Челябинской области, сдававших в ломбард чужие автомобили.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудниками управления уголовного розыска регионального главка в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлена группа лиц, занимающихся мошенничеством с транспортными средствами.

Оперативники установили, что трое молодых мужчин брали в аренду машину у специальных организаций по подложным документам. После этого они сдавали арендованный автомобиль в ломбард без намерения дальнейшего выкупа. Полученными от залога денежными средствами распоряжались в личных интересах.

«В настоящее время задержанные подозреваются в незаконной реализации трех автомобилей иностранного производства, сумма ущерба составила около 400 тысяч рублей», – сообщили в силовом ведомстве.

По данным фактам главным следственным управлением ГУ МВД области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). Санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до 6 лет.

Активный участник группы помещен под домашний арест, в отношении двух задержанных решается вопрос об избрании меры пресечения.

Сотрудниками полиции проводятся дальнейшие необходимые мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности группы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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