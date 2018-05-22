АКМ по почте: в Челябинск отправили посылку с «Калашниковым»

В Челябинск пытались переправить автомат Калашникова по почте.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе «Почты России», оригинальное отправление специалисты службы безопасности предприятия обнаружили вечером 21 мая в ходе обработки почты с использованием специализированного досмотрового оборудования в Москве.

«Одна из посылок с вложением предмета, конструктивно схожего с автоматом Калашникова, была отправлена из Москвы в Челябинск, другая с вложением конструктивных элементов огнестрельного оружия – в Магадан», – рассказали в пресс-службе компании.

Опасные посылки и информация об отправителе и получателе были переданы полиции. Происшествие не сказалось на процессе обработки и доставки почтовых отправлений, отметили в «Почте России».

Челябинск, Виктор Елисеев

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