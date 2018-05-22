В Челябинске квартиры в строящихся домах продаются дороже, чем в готовых

В Челябинске обозначила интересная тенденция: на рынке новостроек готовое жилье продают дешевле строящегося.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», цены на квартиры в домах со сдачей в 2019-2020 годах оказались на 35% выше, чем в сданных новостройках. Таковы данные портала по подбору недвижимости N1.RU.

Так, если в готовой новостройке Челябинска средняя квартира стоит 2 миллиона рублей, то квартира в доме со сроком сдачи в ближайшие два года – уже 2,8 миллиона рублей. Отчасти рост обусловлен увеличением площади: в готовых домах она составляет, в среднем, 54 квадратных метра, тогда как в строящихся – 61 «квадрат».

Однако различается и цена одного квадратного метра: в готовых новостройках она составляет 37,7 тысячи рублей, в строящихся – 44,1 тысяча рублей. Эксперты объясняют это просто: челябинцы «объелись» экономом. «На рынке достаточно много непроданных квартир экономкласса, – рассказала руководитель пресс-службы портала N1.RU Анастасия Гринева. – На фоне перепроизводства в этом сегменте застройщики не только снизили объёмы, но и устремились в комфорт, что привело и к росту цен, и к росту площадей. Мы видим, что 70 процентов готового жилья сейчас находится в диапазоне от 27 до 40 тысяч рублей за квадратный метр, тогда как в стройке квартиры по таким ценам занимают лишь 33 процента».

Отметим, что, по данным Domofond.ru, средняя цена квадратного метра жилой площади в Челябинске составляла 40,5 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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