Магнитка собрала лучших молодых специалистов в металлургии

В Магнитогорске завершилась XVIII международная научно-техническая конференция молодых специалистов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», более 120 молодых специалистов металлургических предприятий России, Украины и Беларуси представили свои научные работы в секциях, соответствующих тематике докладов, – аглодоменной, металлургической, прокатной, энергетической, транспорта и логистики, коксохимической, IT-технологий (впервые) и других.

По итогам конференции были определены победители. Их торжественное награждение состоялось во Левобережном Дворце культуры металлургов им. С. Орджоникидзе. Хозяева – представители ПАО «ММК», организаций, входящих в Группу ММК, поднимались на сцену чаще гостей. Кроме призовых мест в секциях были награждены победители в номинациях «Экономический эффект», «Оригинальность разработки», «Лучшая исследовательская работа».

Сотрудники ООО «ММК-Право» Мария Якунина, Роман Кустов и Иван Гальцов заняли три первых места в секции права. В секции IT-технологий лучшими стали представители ООО «ММК-Информсервис» Наталья Халафтаева, Николай Красильников, Юлай Гафаров.

За разработку актуальных технических тем дипломами и ценными подарками были также отмечены работы Максима Уралева (ГОП ПАО «ММК»), Константина Коротаева (КХП ПАО «ММК»), Ольги Горбуновой (Управление экономики ПАО «ММК»), Андрея Подылина и Светланы Козловой (цех эксплуатации ПАО «ММК»), Юрия Харитонова (ООО «Ремпуть») и других.

Цель этого традиционного мероприятия, организованного Союзом молодых металлургов, – привлечение молодых работников компании к научно-исследовательской деятельности, направленной на совершенствование металлургического производства, решение конкретных технических и организационных задач, выпуск конкурентоспособной продукции высокого качества с наименьшими затратами.

Челябинск, Виктор Елисеев

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