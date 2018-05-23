Челябинск встал: в центре парализовано движение (ВИДЕО)

В Челябинске парализовано движение в центре города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня утром на основных магистралях образовались огромные пробки. «Уже час пытаюсь доехать с Колхозной до Каслинской», – рассказал агентству один из автомобилистов. «На Цинковой небывалое столпотворение, – сообщил другой. – Такое ощущение, что весь транспорт со Свердловского проспекта пошел по ней: здесь и маршрутки, и грузовики, даже автобусы видел».

«Правил никто не соблюдает, на светофоры не реагируют, все прут, как танки, никого не пропуская. Трамваи стоят. Машины захватили обочины и тротуары, но все равно все движутся еле-еле», – описывают очевидцы ситуацию на Каслинской.

По данным Интернет-сервисов, напряженность на городских дорогах в 9 часов утра составляла 7 баллов.

Ситуация на дорогах Челябинска в 9:05

В данный момент (9:24) проспект Победы «стоит» от Свердловского до Российской в обе стороны, Свердловский проспект в сторону ЧМЗ – от Братьев Кашириных до Куйбышева, в сторону центра – от Комсомольского до Победы. Существенно затруднено движение по Каслинской, Куйбышева, Мастеровой. Пробки отмечаются на Братьев Кашириных – от Свердловского до Кирова, на разных участках улиц Труда, Энгельса, Цвиллинга, Российской Курчатова.

Бесконечная пробка, самые наглые идут по «встречке»

Челябинск, Павел Зварзин

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