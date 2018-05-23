Не лидер: Южный Урал вылетел из топ-20 рейтинга социально-экономического развития регионов

Челябинская область продолжает терять позиции в рейтинге социально-экономического развития регионов России. Это показало исследование РИА «Рейтинг».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по итогам 2017 года регион покинул первую двадцатку рейтинга, оказавшись на 22 месте. При этом по итогам 2016 года он был на 20-м, а по итогам 2015-го – на 17 месте.

В значительной мере пока еще относительно высокая позиция Южного Урала в рейтинге обеспечивается «бухгалтерским» подходом региональных властей. Лучшую позицию Челябинская область занимает по такому показателю, как дефицит и профицит бюджета. Здесь регион занял 6-е место благодаря превышению доходов над расходами казны на 7,3%.

Также в плюс региону сыграло сокращение госдолга на 45,3%. Теперь задолженность южноуральского правительства составляет всего 13,3% годового дохода регионального бюджета, область занимает по этому показателю 12-е место.

Плюсовые позиции демонстрировали в 2017 году индекс промышленного производства (105,3% к итогам 2016-го и 27-е место в рейтинге) и доходы консолидированного бюджета, увеличившиеся (в основном, за счет налога на прибыль организаций и федеральных субсидий) на 9,3% (31-е место).

По другим показателям все не так радужно. Например, инвестиции в основной капитал выросли на скромный 1% (46-е место). Реальные доходы населения снизились по сравнению с 2016 годом на 3,9% (70-е место). А оборот розничной торговли упал на 2,5%. Два последних показателя говорят, что большинство жителей Челябинской области совершенно не чувствуют положительных сторон относительно благополучного положения региона в рейтинге социально-экономического развития.

Что касается рейтинга в общем, то первые места в нем занимают Москва, Санкт-Петербург и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. В предыдущем рейтинге данные регионы также занимали первые три места. Единственным изменением в топ-20 стал вылет из нее Челябинской области, которую заменила Липецкая область, поднявшись с 22 на 19 место.

В последней двадцатке рейтинга также не произошло существенных изменений – ее состав изменился на два региона. Последнюю двадцатку покинула Республика Марий Эл, которая поднялась с 69-го до 64 места, и Забайкальский край, позиции которого выросли с 66 до 65 места. В свою очередь, вошли в последнюю двадцатку Республика Мордовия и Республика Бурятия. Мордовия в рейтинге по итогам 2017 года занимает 67 место, а Бурятия – 70-е, что соответственно на 4 и 5 позиций ниже, чем в предыдущем рейтинге.

Наиболее существенно улучшились позиции Кемеровской области, которая в рейтинге по итогам 2017 года занимает 24 место, что на 18 позиций выше, чем в предыдущем году. Кроме того, довольно существенно поднялись в рейтинге Республика Крым (+17 мест), Калужская область (+12 мест), Ненецкий автономный округ (+9 мест), Севастополь (+8 мест).

Наиболее существенно снизились позиции Томской области, которая опустилась с 30 места в рейтинге по итогам 2016 года до 45 места в рейтинге по итогам 2017 года. Позиции Оренбургской области снизились на 9 мест. Еще четыре региона опустились на 8 мест. Это Сахалинская область, Мурманская область, Тамбовская область, Чувашская Республика.

Челябинск, Виктор Елисеев

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