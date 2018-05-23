Челябинец, насмерть сбивший пешехода на зебре, отделался условным сроком

Лихач, лишивший жизни южноуральца, избежал тюрьмы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Ленинский районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении 55-летнего жителя города. Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

В суде установлено, что утром 6 ноября прошлого года мужчина, управляя автомобилем CHERY, двигаясь по проезжей части автодороги «Меридиан» около дома 71 по улице Артёма совершил наезд на 21-летнего пешехода, переходившего проезжую часть автодороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Молодой человек скончался на месте.

Свою вину водитель иномарки признал. Рассказал, что двигался с превышением установленной скорости и сбил пешехода по невнимательности.

В итоге суд приговорил его к 1 году 9 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 1 год.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 23.05.18

Не лидер: Южный Урал вылетел из топ-20 рейтинга социально-экономического развития регионов. / Челябинск встал: в центре парализовано движение. / Магнитка собрала лучших молодых специалистов в металлургии. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»