В челябинской школе вспыхнул пожар

В одной из школ Челябинска отменили занятия из-за пожара.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, сегодня ранним утром (в 05:46) произошла сработка автоматической пожарной сигнализации в средней общеобразовательной школе №73 Металлургического района столицы Южного Урала.

К месту выехали специалисты Челябинского пожарно-спасательного гарнизона. Необходимо отметить, что сообщение поступило напрямую, через систему автоматической передачи сигнала о пожаре на пульт диспетчера пожарной охраны.

Уже через 5 минут первое отделение 4-й пожарно-спасательной части было на школьном крыльце. Параллельно следованию на вызов, диспетчеры связались с персоналом объекта. Все произошло утром, поэтому учреждение еще не работало. В телефонном разговоре сторож отметил, что обстановка нормальная и по его данным все спокойно. Однако пожарные все-таки решили удостовериться, что все хорошо.

И не зря: в подвальном помещении в распределительном электрощите произошло короткое замыкание с последующим горением. Оно было успешно ликвидировано при помощи первичных средств пожаротушения.

Занятия первой смены образовательного учреждения отменены. На месте работают специалисты энергослужбы, которые устраняют последствия короткого замыкания. После этого занятия возобновятся в полном объеме.

Челябинск, Виктор Елисеев

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