Пенсионер из Миасса пригрозил расстрелять отдел полиции из гранатомета

Южноуральца задержали после обещания пальнуть в отдел полиции из гранатомета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вечером 22 мая в Миассе.

60-летний житель поселка Северные Печи позвонил в полицию и заявил, что хочет купить гранатомет и взорвать отдел МВД «Северный».

Личность звонившего установили оперативно. Оказалось, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, в доме пенсионеры провели обыск, который не дал никаких результатов. Мужчина задержан, во время звонка он был пьян.

В настоящее время проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма.

Челябинск, Виктор Елисеев

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