Пенсионер из Миасса пригрозил расстрелять отдел полиции из гранатомета

Южноуральца задержали после обещания пальнуть в отдел полиции из гранатомета.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вечером 22 мая в Миассе.
60-летний житель поселка Северные Печи позвонил в полицию и заявил, что хочет купить гранатомет и взорвать отдел МВД «Северный».
Личность звонившего установили оперативно. Оказалось, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, в доме пенсионеры провели обыск, который не дал никаких результатов. Мужчина задержан, во время звонка он был пьян.
В настоящее время проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 23.05.18
В челябинской школе вспыхнул пожар. / Челябинец, насмерть сбивший пешехода на зебре, отделался условным сроком. / Не лидер: Южный Урал вылетел из топ-20 рейтинга социально-экономического развития регионов. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2018, РИА «Новый День»