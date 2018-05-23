Контрабандист, ехавший в вагоне с углем с четырьмя кило марихуаны, предстанет перед судом

В Карталинский суд направлено дело контрабандиста, пытавшегося провезти в Россию четыре килограмма марихуаны.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте, завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 24-летнего гражданина Республики Казахстан за контрабанду и попытку незаконного сбыта наркотического вещества.

В феврале 2018 года в дежурную часть ЛОП на станции Карталы поступило сообщение о том, что при проходе через границу Российской Федерации и Республики Казахстан на одном из полувагонов, груженных углем, находится посторонний мужчина.

На станции Карталы сотрудники транспортной полиции проверили состав, однако нарушитель успел к тому времени скрыться. Ориентировки с приметами мужчины были направлены во все линейные отделы полиции. Спустя два часа сотрудники патрульно-постовой службы полиции на вокзале станции Карталы при посадке в поезд «Адлер – Нижневартовск» среди пассажиров обнаружили молодого человека, подходившего под описание из ориентировки.

В ходе проведения личного досмотра в дежурной части ЛОП на станции Карталы транспортные полицейские обнаружили в сумке мужчины 4 объемных полимерных пакета с растительным веществом. В результате проведенного исследования установлено, что содержимое пакетов является растительным наркотическим средством марихуана, и в пересчете на высушенное вещество вес изъятого составляет 3 килограмма 490 граммов.

Сотрудниками полиции было установлено, что задержанный 24-летний мужчина незаконно пересек государственную границу Российской Федерации с целью сбыта наркотика на территории Челябинской области.

В настоящее время сотрудниками юстиции расследование уголовного дела завершено, все материалы по делу направлены в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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