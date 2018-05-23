Южноуралец сбежал из-под ареста, чтобы выпить с друзьями

Житель Чебаркуля сбежал из-под ареста, чтобы вернуться в то место, где его задержали.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», парень набедокурил, но сбежал от полиции и отправился выпить с друзьями в кафе. Однако полиция его разыскала – возник конфликт между компанией и стражами порядка, дело дошло до стрельбы. Чебаркульца отправили под домашний арест. Но выдержал он недолго: отцепил браслет слежения и отправился к друзьям. Полиция снова настигла 18-летнего беглеца в том же кафе.

На это раз парня отправили в ИВС и вышли в суд с ходатайством о заключении его под стражу.

Чебаркуль, Павел Зварзин

Чебаркуль. Другие новости 23.05.18

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