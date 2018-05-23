Сначала град, потом холод – на Урале портится погода

На Южном Урале портится погода: в ближайшие сутки ожидаются ливни и град. А потом похолодает.

Как сообщили РИА «Новый День» в гидрометцентре Челябинской области, 24 мая на Южном Урале будет жарко – до +30. Возможны грозы, в отдельных районах прогнозируется град.

При этом будет довольно ветрено: при порывах скорость ветер может достигать 22 метров в секунду. Дождливая погода сохранится и в пятницу, но похолодает – 25 мая воздух прогреется максимум до +24, а в субботу, 26 мая, – не выше +16.

Чебаркуль, Павел Зварзин

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