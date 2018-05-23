Первый блин: новый министр экологии указал журналистам их место и ушел в тень

На первом знаковом совещании по экологической тематике новый глава профильного ведомства Челябинской области Сергей Лихачев предпочел остаться в тени.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители журналистского сообщества Южного Урала были взбудоражены сегодня сообщением пресс-службы губернатора Челябинской области.

«Срочно! Совещание с руководителями промышленных предприятий Южного Урала по вопросам реализации экологической стратегии Челябинской области», – именно так звучала тема электронного письма, направленного из администрации губернатора редакциям СМИ. «Срочно» – потому что совещание экстренно решили собрать сегодня же. Впрочем, сама по себе тема вряд ли могла слишком уж заинтересовать прессу: о стратегии региона областные власти говорят давно, как и о заявленной в качестве основной темы квотирования выбросов промышленных предприятий.

Привлекло журналистов анонсированное в письме выступление новоназначенного главы минэкологии. «С докладом о проведении эксперимента по квотированию выбросов на территории Челябинска выступит министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев», – обещала пресс-служба губернатора. Это был первый «выход в свет» нового чиновника, рискнувшего занять «расстрельный» пост: предыдущий министр экологии региона Ирина Гладкова с позором (хотя формально и по собственному желанию, и даже с благодарностью Совфеда) покинула должность, так и не сумев убедить ни жителей региона, ни губернатора Бориса Дубровского в своей способности руководить столь важным, как оказалось после выступлений президента России Владимира Путина, направлением. И после отставки предпочла исчезнуть из виду своих земляков (кое-кто говорит, что и вовсе покинула благословенные земли Южного Урала).

Каково же было разочарование пишущей братии, когда, ознакомившись с повесткой совещания, журналисты узнали, что в качестве спикера по вопросу квот выступит не сам министр, а его первый заместитель Яна Куприкова. Сам же г-н Лихачев предпочел уклониться от выступления, ограничиваясь принятием поздравлений и милыми собеседованиями в кулуарах совещания. Даже не занял место в президиуме совещания, где безраздельно господствовали первый вице-губернатор Евгений Редин и вице-губернатор Руслан Гаттаров, не расстававшийся со смартфоном.

И все-таки «выход в свет» нового министра экологии состоялся. Да, он не стал рассказывать промышленникам об ожидающем их квотировании выбросов (пока – в формате эксперимента). Зато указал место разочарованным журналистам. Не успели представители СМИ внимательно изучить печатные материалы, заботливо положенные организаторами на каждое кресло в зале совещания, как сотрудник пресс-службы губернатора попросил журналистов подняться и положить распечатки на место. «Это места и материалы для участников совещания», – безапелляционно заявил чиновник.

Выяснилось, что минэкологии, организовывая встречу, не предусмотрело для прессы ни мест, ни информационных материалов. Видимо, новоявленный министр не планировал встречаться с журналистами, а пресс-служба губернатора все испортила.

Пришлось «акулам пера и микрофона» какое-то время топтаться у стен большого зала правительства Челябинской области, пока все тот же сотрудник пресс-службы, частично с помощью самих журналистов, не принес еще около двух десятков стульев – уже для представителей СМИ. Причем установлены они были не рядом с местами участников совещания (включая министра экологии Челябинской области Сергея Лихачева), а на изрядном удалении от них – метров на пять, как оценил сам деятельный чиновник.

Не снизошел г-н Лихачев до журналистов и после совещания: на пресс-подход осталась все та же Куприкова.

Самое интересное, что эксперимент по квотированию начнется, по признанию чиновников минэкологии, скорее всего, не раньше 2020 года. И зачем было созывать совещание именно сегодня, за полтора года до его старта?

Конечно, при прочтении письма-приглашения все выглядело очень логично: 21 мая губернатор Челябинской области Борис Дубровский назначил Сергея Лихачева министром экологии региона, и уже 23 мая он проводит первое совещание по наиважнейшему вопросу. По окончании совещания логика исчезла напрочь.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 23.05.18

Южноуральцы задолжали энергетикам 4,7 миллиарда рублей. / Сначала град, потом холод – на Урале портится погода. / Южноуралец сбежал из-под ареста, чтобы выпить с друзьями. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»