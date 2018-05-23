Незадача: регоператор не будет ликвидировать существующие в Челябинске и окрестностях самовольные свалки

Муниципалитетам придется самим ликвидировать незаконные свалки в границах Челябинского «мусорного» кластера.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», правительство Челябинской области утвердило проект постановления «О правилах осуществления деятельности региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Челябинской области».

Проект документа представила на заседании регионального кабмина первый заместитель министра экологии Яна Куприкова. По словам чиновницы, он определяет порядок работы регоператоров в границах их зоны ответственности согласно территориальной схеме обращения с отходами. Основные функции регоператоров: осуществление сбора, транспортировки, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО, внедрение системы раздельного сбора мусора и организация обращения с опасными отходами, а также инвентаризация существующих несанкционированных свалок и их ликвидация в случае появления в период деятельности регоператора.

Таким образом, на расчетах властей Челябинска областные чиновники поставили жирный крест. Ведь долгое время мэрия и городская Дума рассчитывали, что новое предприятие возьмет на себя и ликвидацию несанкционированных свалок, количество которых вокруг Челябинска и в его границах исчисляется сотнями. Еще 25 апреля (меньше месяца назад) мэр Челябинска Евгений Тефтелев лично представил в ходе брифинга ООО «ЦКС» – компанию, ставшую по итогам конкурсных процедур региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Челябинском кластере. «В зону ответственности (компании – прим. НД) попадет ликвидация и дальнейшее недопущение организации несанкционированных свалок на территории города Челябинска и муниципалитетов, входящих в челябинский кластер», – писала тогда пресс-служба мэрии.

Теперь же стало ясно, что ликвидацией старых свалок регоператор заниматься не будет. «Это было бы несправедливо, – прокомментировала подобную возможность замминистра экологии Яна Куприкова. – Ликвидация старых свалок будет проводиться в рамках обязательств муниципалитета. Возможно, в случае, если у него не будет хватать средств, ему поможет региональный бюджет. На ликвидацию больших свалок – таких, как Челябинская и Магнитогорская, – будем пробовать получать финансирование в рамках федеральных проектов».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 23.05.18

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