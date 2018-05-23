Южноуральские чиновники обещают чистое небо, но не знают, как это сделать (ВИДЕО)

В минэкологии Челябинской области не смогли объяснить, как за 1,5 года смогут сократить на 30% выбросы в атмосферу Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинская область станет единственной в России экспериментальной площадкой по внедрению новой системы квотирования выбросов промышленных предприятий, основанных на сводных расчетах предельно допустимых выбросов (ПДВ).

Грядущие изменения экологического облика Челябинска обсудили сегодня участники совещания представителей правительства региона, включая первого вице-губернатора Евгения Редина, вице-губернатора Руслана Гаттарова и министра экологии Сергея Лихачева, и промышленных предприятий Южного Урала.

В начале совещания со своеобразным предисловием выступил первый вице-губернатор Челябинской области Евгений Редин.

И будет нам счастье: Евгений Редин пообещал решить наболевшие проблемы экологии Южного Урала за десять с небольшим лет

Впрочем, когда дело коснулось конкретики, нарисованные вице-губернатором радужные перспективы несколько померкли. Так, выступавшая с основным докладом о квотировании выбросов первым замминистра экологии Яна Куприкова ограничилась, по большей части, заверением, что федеральный закон о внесении изменений в ряд законодательных актов, в том числе объявляющий старт эксперимента по внедрению новой системы квотирования выбросов, должен быть принят до конца этого года.

Также чиновница в очередной раз рассказала о проделанной подготовительной работе по составлению сводного тома ПДВ, рассказала о 36 опасных веществах, по которым будут введены квоты на выбросы, а также 36 предприятиях, которым придется снижать выбросы. Правда, в каких объемах, – пока неизвестно.

Однако атмосферу в Челябинске загрязняют не только промышленные предприятия, напомнила чиновница. Велика роль в этом автомобильного транспорта. Напомним, по разным оценкам, от 30% до 35% всех выбросов в областном центре приходится именно на автомобили. Более того, если говорить о веществах, в наибольшей степени загрязняющих городской воздух, то, по данным, озвученным руководителем управления Росприроднадзора по Челябинской области Виталиам Курятниковым, одними из основных источников бенз(а)пирена и формальдегида является как раз автотранспорт.

Между тем, единственное предложение по снижению вредного воздействия автомобилей, прозвучавшее из уст Яны Куприковой, стало… расширение улично-дорожной сети.

Но, во-первых, расширять сеть в Челябинске просто-напросто некуда: и в центре города, и в остальных его районах уже и так вырубили большую часть деревьев, стоявших вдоль магистралей (и, кстати, защищавших от выхлопных газов жилые дома и пешеходов). И следующее расширение приведет дорожное полотно прямо под окна многоэтажек. Во-вторых, оба этапа «дорожной революции» показали, что всякий раз развитие улично-дорожной сети приводит к росту числа автомобилей в городе.

Казалось бы, гораздо эффективнее заняться развитием общественного транспорта, что привело бы к отказу многих горожан от использования личных автомобилей. Но об этом первый замминистра экологии ничего не сказала.

Зато признала, что экологическая емкость Челябинска в плане открытия новых производств уже исчерпана. Более того, заявила, что названным ею 36 предприятиям, безусловно, придется снижать количество выбросов, так как квоты для них точно будут урезаны. На фоне этого заявления несколько двусмысленно выглядит радостное объявление вице-губернатора Редина о решении проблемы Коркинского разреза «за счет частного инвестора». Столь незатейливым образом высокопоставленный чиновник пытался завуалировать Русскую медную компанию, пытающуюся под прикрытием проекта ликвидации (а не рекультивации, как заявлялось ранее) Коркинского угольного разреза протащить другой проект – строительства Томинского ГОКа в десятке километров от Челябинска. Впрочем, если верить официальным расчетам проектантов, выбросы комбината не будут достигать границ Челябинска. А экологическая емкость Сосновского района не так уж и исчерпана.

Правда, многие общественники с официальными расчетами категорически не согласны. Да и руководитель теруправления Росприроднадзора г-н Курятников несколько озадачил публику, заявив в своем выступлении, что в 90% случаев предоставляемые промышленниками результаты инвентаризации источников выбросов некорректны. «Где-то забыли печь, а то и целый цех», – посетовал представитель надзорного органа. Но ведь чужую некорректность еще не построенному предприятию не припишешь, приходится верить на слово.

За всеми этими недочетами поначалу скрылась еще одна актуальная тема: рассказывая о блестящих перспективах проведения в Челябинске саммитов ШОС и БРИКС, власти региона обещали, что выбросы в атмосферу города к 2020 году сократятся на 30%. Подтвердила эту установку Яна Куприкова и сегодня. Правда, каким образом этого планируется достичь, неизвестно.

Возможно, удастся закрыть Челябинскую городскую свалку, дающую порядка 10% общих объемов выбросов. Но то, что туда перестанут вывозить мусор, не ликвидирует объект: он по-прежнему будет гореть, там по-прежнему будут происходить различные химические процессы, в результате которых выбросы и поступают в атмосферу Челябинска. И вряд ли с ними смогут справиться за полтора года после заявленного прекращения работы свалки с 1 июля 2018 года.

Что касается эксперимента по квотированию, то начнется он не раньше 2020 года. А в 2019 году, по словам вице-губернатора Руслана Гаттарова, челябинцы смогут почувствовать лишь эффект от установки на «Мечел-Коксе» оборудования, улавливающего наиболее опасные выбросы. На 30% общего объема явно не тянет.

Нет у чиновников и внятного сценария снижения отрицательного воздействия на атмосферу Челябинска автомобильного транспорта: вывести автомобили на развязки над городом, как предлагают сегодня городские власти, – вряд ли решение проблемы.

Но это еще полбеды. По словам г-жи Куприковой, как изменится к 2020 году индекс загрязнения воздуха, чиновники не знают. «Речь идет о сокращении 30% от общего объема выбросов, – объяснила чиновница минэкологии. – Как изменится индекс, будем смотреть по факту».

Другими словами, можно и 30% выбросов убрать, оставив только самые вонючие и опасные. А на время саммитов – просто отправить сотрудников промышленных предприятий в отпуска и перекрыть доступ в центр города автотранспорту (разумеется, в целях безопасности высоких лиц). Так оно и дешевле будет.

А для улучшения экологического состояния Челябинска у нас есть горизонт «шести – десяти и чуть более лет», как бодро рассказал сегодня вице-губернатор Евгений Редин. Впрочем, Челябинская городска свалка была официально закрыта еще в 1993 году, четверть века назад. И кто знает, насколько растянут эти «чуть более» десяти лет.

Челябинск, Виктор Елисеев, Евгений Полак

Челябинск. Другие новости 23.05.18

Конституционный суд РФ пересмотрел возможности отсрочки от армии для студентов колледжей и лицеев. / Координатор челябинского штаба Алексея Навального прекратил голодовку. / Незадача: регоператор не будет ликвидировать существующие в Челябинске и окрестностях самовольные свалки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»