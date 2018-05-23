Неуправляемый грузовик перекрыл движение на трассе в Челябинской области

В Челябинской области из-за грузовика, врезавшегося в ограждение, закрыли движение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Упрдор «Южный Урал», авария произошла в 17:00 на участке капитального ремонта моста через реку Увелька (км 127+200) автомобильной дороги А-310 «Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан».

По данным дорожников, у большегруза отказали тормоза, в результате машина врезалась в бетонные блоки ограждения перед мостом. Развернувшаяся машина перекрыла движение транспорта.

«Организован объезд автотранспорта через Клястицкое – Троицк, ведутся оперативно-следственные мероприятия. Освобождение проезжей части от последствий ДТП организовано силами подрядной организации», – сообщила пресс-служба Упрдор «Южный Урал».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 23.05.18

Южноуральские чиновники обещают чистое небо, но не знают, как это сделать (ВИДЕО). / Конституционный суд РФ пересмотрел возможности отсрочки от армии для студентов колледжей и лицеев. / Координатор челябинского штаба Алексея Навального прекратил голодовку. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»