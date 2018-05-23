Денег больше – контроля меньше: власти Южного Урала реорганизуют свой медиаресурс

Завершен процесс акционирования принадлежащего правительству Южного Урала холдинга «Областное телевидение».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Единый государственный реестр юридических лиц в мае была внесена информация об акционерном обществе «Областное телевидение», ставшем правопреемником государственного предприятия с аналогичным названием. В состав акционерного общества вошли телеканал с таким же названием, телеканал «Восточный экспресс», радиостанции «Бизнес ФМ-Челябинск» и «Звезда» (вещает в Магнитогорске), а также сайт «Первый областной».

100% акций нового холдинга со старым названием остаются в собственности правительства Челябинской области. При этом уставный капитал общества в 12 раз превысил аналогичный показатель госпредприятия, увеличившись с 5,6 миллиона до 71, 2 миллиона рублей. По мнению экспертов, в уставный капитал включили оборудование, которое в последнее время телеканал приобретал очень активно.

Но это не единственное приращение. Не так давно первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин подписал порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с производством и распространением продукции средств массовой информации, которые будут выделяться в рамках программы обеспечения информационной открытости органов государственной власти Челябинской области.

Распределить планируется 144 миллиона рублей (в 2017 году – 127 миллионов рублей). Впрочем, речи о распределении, в действительности, не идет. Все деньги получит ОТВ. «Такие суммы обоснованы, так как для телевидения главная статья расходов – обеспечение вещания, это очень дорого, – цитирует Znak.com одного из участников телерынка Челябинска. – У ОТВ большое хозяйство по всей области, обеспечение работы одного передатчика обходится в 300 тысяч рублей ежемесячно, на круг выходят десятки миллионов. Но такие трудности испытывают все телеканалы. А порядок предоставления субсидий, по сути, ограничивает доступ к этим деньгам. В документе есть ряд ограничений. Например, ГРТРК «Южный Урал» отпадает, так как субсидия не положена госструктурам. «СТС-Челябинск», 31-й канал, «Восточный экспресс», а также телекомпании в территориях не проходят по другим параметрам: время вещания должно быть 24 часа, а охват – 75% области. Всем требованиям удовлетворяет только ОТВ – субсидия заточена под него».

«Понятно, что ОТВ – это не бизнес. Он нужен только для пропаганды. И тут встает вопрос об эффективности. В среднем доля «Областного телевидения» – 2,5%, то есть единовременно его смотрят около 10 тыс. человек, – цитирует издание другого представителя медиасообщества. – Данные колеблются, и расчет очень грубый, но порядок цифр понятен. И как такая аудитория коррелируется с суммами, которые вкладываются в структуру?»

При этом «Областное телевидение» имеет практически прямой доступ к госзакупкам (субсидирование затрат из бюджета позволяет держать низкий ценник). Так, в прошлом году ОТВ получил около 30 миллионов рублей за информационное сопровождение деятельности органов государственной власти.

При этом после акционирования распоряжаться всеми этими финансами руководство холдинга сможет более свободно. А вот контролировать его экономические действия областному правительству будет сложнее: ревизоры не смогут запросто проверить акционерное общество.

Что интересно, изменение формы собственности и увеличение денежного потока совпали со сменой руководства «Областного телевидения»: прежний директор ОТВ Светлана Яремчук была 22 мая выбрана председателем Союза журналистов Челябинской области. О том, что г-жа Яремчук наверняка покинет свой пост на ОТВ говорит то, с какой энергией она занялась делами Союза: при ней уже изменен состав правления общественной организации, и от прежнего состава осталось, от силы, половина.

По некоторым данным, на посту руководителя «Областного телевидения» Светлану Яремчук может заменить заместитель директора, главный продюсер ГТРК «Южный Урал» Евгения Дмитренко. Кроме того, есть вероятность, что «Областное телевидение» и издательский дом «Губерния» сольются в суперхолдинг, объединив таким образом все государственные СМИ Южного Урала (сохраняя через ИД муниципальные издания). Одним из претендентов на пост главы этого мультимедийного монстра называют Олега Дубровина – человека, к работе (в том числе управленческой) в СМИ не имеющего никакого отношения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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