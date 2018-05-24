В Челябинской области дошкольник погиб под колесами автобуса

В южноуральском селе автобус насмерть сбил шестилетнего мальчика.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды УГИБДД по Челябинской области, трагедия произошла вчера, 23 мая, в 17:35 на 268 км автодороги Бирск-Тастуба-Сатка, проходящей через село Айлино Саткинского района.

На улице Ленина водитель автобуса «Нефаз» сбил шестилетнего велосипедиста, пересекавшего проезжую часть дороги в неустановленном месте, в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода, слева направо по ходу движения автобуса.

От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. По факту ДТП установлено, что ребенок находился на прогулке в сопровождении своей старшей сестры 7 лет, без сопровождения взрослых.

Челябинск, Виктор Елисеев

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