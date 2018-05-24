Полтора десятка южноуральцев госпитализированы с подозрением на энцефалит

Число жителей Челябинской области, пострадавших от укусов клещей, вновь превысило прошлогодние показатели.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, на 18 мая в медицинские организации Челябинской области обратилось 3 тысячи 64 пострадавших от укуса клещей, в том числе 915 детей. За аналогичный период 2017 года пострадало 3 тысячи 6 человек, в том числе 901 ребенок.

Отметим, что если на минувшей неделе показатели прошлого года опережали нынешние, то теперь 2018-й год вновь вернул себе сомнительной первенство, которое сохранял до 11 мая.

Госпитализировано с подозрением на клещевой энцефалит 17 человек.

С целью предупреждения укусов клещом населения проводится противоклещевая обработка территорий мест массового отдыха, на текущий период обработано 2404,9 гектара. Учитывая, что клеща можно подцепить и при посещении садовых участков, садовым товариществам рекомендовано организовать очистку территории с последующей акарицидной обработкой.

С начала сезона в области исследовано от населения 1 тысяча 127 клещей на зараженность клещевыми инфекциями: из них 0,7% клещей инфицированы вирусом клещевого энцефалита, 6,4% – боррелиями.

Челябинск, Виктор Елисеев

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