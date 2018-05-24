ЮУЖД подыскали нового руководителя

Назначен новый начальник Южно-Уральской железной дороги.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ЮУЖД, вчера, 23 мая генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров на совещании с коллективом Южно-Уральской железной дороги с участием губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и главного федерального инспектора по региону Артема Пушкина представил нового начальника ЮУЖД Анатолия Храмцова.

Смена руководителя магистрали произошла в связи с переходом Виктора Попова, который работал в должности начальника ЮУЖД почти 9 лет, в Совет по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества на пост председателя дирекции. Глава ОАО «РЖД» отметил, что за этот период выстроены конструктивные отношения с руководителями органов власти регионов магистрали. Олег Белозёров поблагодарил Виктора Попова за многолетний добросовестный труд и вручил знак «За заслуги в развитии ОАО «Российские железные дороги» 1 степени.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский наградил Виктора Попова знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью».

Анатолий Храмцов родился в 1963 году. Трудовую деятельность на железнодорожном транспорте начал в 1986 году электромехаником сигнализации, централизации и блокировки.

Работал первым заместителем начальника службы сигнализации, централизации и блокировки Южно-Уральской железной дороги, начальником Челябинской дистанции СЦБ, главным инженером Челябинского отделения Южно-Уральской железной дороги.

С июня 2008 года и до настоящего назначения работал главным инженером Южно-Уральской железной дороги.

Челябинск, Виктор Елисеев

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