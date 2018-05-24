Магнитогорских медиков проверяют на причастность к гибели новорожденных

После гибели младенцев в магнитогорской больнице возбудили два уголовных дела.
Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, после многочисленных публикаций в СМИ о том, что в мае текущего года в одной из детских больниц Магнитогорска скончались двое новорожденных детей, ведомство провело проверки.
По результатам проверок возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, квалифицируемых частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
По предварительным данным, 12 мая в лечебном учреждении скончалась новорожденная девочка, поступившая в тяжелом состоянии из родильного дома, 16 мая – скончался новорожденный мальчик, выписанный с матерью накануне из родильного дома.
В рамках расследования уголовных дел будет проведен комплекс необходимых следственных действий и дана уголовно-правовая оценка действиям медицинских работников лечебного учреждения и родильного дома.
Расследование уголовных дел взято на контроль руководителем следственного управления.
Челябинск, Виктор Елисеев
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