В Челябинске «оживает» уголовное дело о выбросах: на «Мечел-Коксе» обыски

На предприятие «Мечела» пришли силовики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обыски и выемка документов прошли вчера, 23 мая. Об этом челябинцы рассказали в соцсетях.

При этом действовали силовики достаточно жестко. «Снесли шлагбаум на проходной, сломали дверь в управлении, как будто их не пускают, забежали, оцепили этажи, в масках с автоматами: никому не звонить, никому не выходить», – сообщил телеграм-канал «Челябинское метро».

По некоторым данным, обыски проходили в рамках расследования уголовного дела о выбросах, возбужденного в прошлом году. О каком из уголовных дел идет речь, пока не ясно. Напомним, в прошлом году было возбуждено два уголовных дела о выбросах? Первое – в феврале, второе – в июне, после того как в воздухе зафиксировали содержание фенола в 45 ПДК. В обоих в качестве возможного подозреваемого фигурировал «Мечел-Кокс». Однако информация о возбуждении уголовных дел до недавнего времени оставалась единственно доступной, никаких подробностей не разглашалось и расследование не освещалось. В итоге у горожан крепла уверенность, что дела хотят «спустить на тормозах».

Кроме того, Роспотребнадзор летом 2017 году предпринял попытку полностью отозвать у «Мечел-Кокса» разрешение на выбросы. Однако в феврале нынешнего года Арбитражный суд Челябинской области признал это решение надзорного органа недействительным.

Челябинск, Виктор Елисеев

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