В Челябинской области продлили штормовое предупреждение

Дожди, град и ветер не хотят покидать Южный Урал.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, 24-25 мая в отдельных районах Южного Урала грозы, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду, крупный град.

«При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер застал вас на улице необходимо укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям», – советуют в ведомстве.

В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Южноуральцам настоятельно рекомендовали заблаговременно убрать хозяйственные вещи с балконов, закрыть окна. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.

В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. При сильном порывистом ветре и бытовые, и природные возгорания могут приобрести масштабы бедствия, существенно осложнить пожарную обстановку и работу пожарных.

При штормовом ветре часто происходит схлестывание воздушных линий электропередач, что способствует возникновению пожаров. Руководители муниципальных образований, органов местного самоуправления, организаций, предприятий, жилищно-коммунальных служб должны своевременно принять меры и привести населенные пункты, объекты экономики и жилье в пожаробезопасное состояние. «При перепадах напряжения в электрической сети квартиры, немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар», – посоветовали в ГУ МЧС по региону.

Челябинск, Виктор Елисеев

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