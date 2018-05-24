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Четверг, 24 мая 2018, 13:20 мск

Новости Челябинск

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Пригород Челябинска снова обезвожен

Жители поселков Копейска вновь остались без воды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ограничение подачи воды связано с ремонтными работами на водоводе в поселке Новосинеглазово.

Отключения начались сегодня, 24 мая, в 9:00. Срок восстановления подачи ресурсы не называется: в МУП ПОВВ ограничились весьма обтекаемой фразой «до окончания работ».

Как пишет сайт kopok.ru, давление снижено в копейских поселках Дальний, Северный Рудник, РМЗ, Потанино, Бажова, ЧГРЭС, Советов, Кадровик, 2-й Участок, 4-й Участок, шахты №205, №20, №44, №50, №201, а также микрорайонах Тугайкуль и Новостройка.

Полностью отключено водоснабжение в поселках Старокамышинск, Зуевка и на нескольких улицах поселка Железнодорожный.

Напомним, на минувшей неделе в копейских поселках также отключали воду. Так, поселок Старокамышинск пробыл без нормального водоснабжения четыре дня: сначала в связи с плановым ремонтом, потом – из-за двух крупных аварий.

Челябинск, Виктор Елисеев

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