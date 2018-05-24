В Копейске на три месяца закрыли завод, травивший жителей выбросами

В Копейске суд на 90 суток остановил работу завода ферросплавов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, в ходе проведенной Челябинской природоохранной прокуратурой с привлечением специалистов регионального экологического ведомства проверки исполнения ООО «Инвестиционные Промышленные Технологии» (ООО «ИПТ») законодательства об охране атмосферного воздуха, установлено, что основным видом деятельности предприятия является гидрометаллургическое производство ферросплавов , связанное с выбросами вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, осуществляемыми в отсутствие специального разрешения на выбросы.

Наличие разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в окружающую среду является обязательным условием при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, поскольку в силу указанной нормы закона разрешением устанавливаются предельно допустимые выбросы и другие условия, которые обеспечивают охрану атмосферного воздуха, напомнили в министерстве.

Кроме того, предприятие не обеспечило проведение инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и не разработало нормативы предельно допустимых выбросов. Завод не получает оповещений о наступлении неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха, мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в периоды НМУ не осуществляет.

По результатам рассмотрения административного постановления Челябинского природоохранного прокурора министерство экологии региона оштрафовало ООО «ИПТ» на 20 тысяч рублей.

Также штраф в 10 тысяч рублей выписало предприятию управление Роспотребнадзора по Челябинской области из-за отсутствия утвержденной в установленном законом порядке санитарно-защитной зоны.

Вчера, 23 мая, Копейский городской суд рассмотрел иск природоохранной прокуратуры о приостановке деятельности завода. Заявление Челябинского природоохранного прокурора суд удовлетворил и приостановил деятельность ООО «ИПТ» на 90 суток.

Руководителю предприятия внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства. Рассмотрение представления находится на контроле в прокуратуре.

Челябинск, Виктор Елисеев

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