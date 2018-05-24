Челябинцы отказываются работать с кадрами

В Челябинске спрос на вакансии в сфере HR упал в 4,5 раза.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в День кадрового работника эксперты Avito проанализировали динамику заработной платы и спроса на вакансии в области управления персоналом и выяснили, сколько зарабатывают профессионалы HR-рынка в Челябинске и по всей России. Город оказался на 6-м месте по размеру заработной платы в отрасли среди мегаполисов.

По итогам I квартала 2018 года средняя заработная плата в категории «Управление персоналом» в Челябинске составила 35 тысяч 306 рублей, это на 2,3% выше по сравнению с прошлым годом и на 1,2% больше, чем в целом по стране.

Самая высокая зарплата традиционно зафиксирована в Москве: HR-специалисты в столице зарабатывают в среднем 51 тысячу 643 рубля в месяц (-1,3% по сравнению с прошлым годом). На втором месте – Красноярск со средней зарплатой в 41 тысяча 596 рублей: за год этот показатель вырос на 28%. Замыкает тройку лидеров Новосибирск, где за год зарплата кадровика увеличилась на 13,2%, достигнув отметки в 40 тысяч 948 рублей.

Минимальный уровень средней заработной платы зафиксирован в Омске – 24 тысячи 728 рублей. В этом городе также наблюдается наиболее заметное снижение средней зарплаты – минус 21,5% за год. В тройку регионов с самым небольшим окладом HR-специалистов вошли Волгоград, где этот показатель составил 27 тысяч 754 рублей, и Воронеж – 27 тысяч 922 рубля.

Самая заметная положительная динамика средней зарплаты отмечена в Красноярске (+28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), Перми (+26,6%) и Новосибирске (+13,2%).

В Челябинске спрос на вакансии в сфере подбора персонала упал в 4,5 раза. Также менее востребованы такие вакансии стали в Омске, где спрос за год снизился на 89%. Наиболее заметный рост интереса соискателей к сфере HR зафиксирован в Екатеринбурге – плюс 123%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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