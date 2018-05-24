Опер регионального полицейского главка требовал миллионы за то, что сделать не мог

Оперуполномоченный ГУ МВД требовал с коммерсантов 2 миллиона рублей за прекращение дела.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, мужчину задержали вчера, 23 мая.

СКР возбудил уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере. «На данный момент южноуралец не является сотрудником органов внутренних дел, – уточнили в пресс-службе регионального ГУ МВД. – Около двух месяцев назад он был уволен».

По версии следствия, мужчина, еще будучи оперуполномоченным управления экономической безопасности областного ГУ МВД региона, пообещал помочь прекратить уголовное дело в отношении сотрудников одного коммерческого предприятия. За это ему должны были передать 2 миллиона рублей. Правда, деньги до него так и не дошли: осечка произошла на одном из первых этапов, когда в конце декабря с этой суммой на руках силовики задержали сотрудницу налоговой полиции (женщина впоследствии была уволена из ФНС).

Следователи считают, что она должна была передать взятку руководителю департамента консалтинговой компании (мужчина уже дал признательные показания и пошел на сделку со следствием), а тот, в свою очередь, – сотруднику полицейского главка.

Во время проверки, проходившей в ГУ МВД в январе, полицейский настаивал, что его склоняли к коррупционному преступлению. Однако теперь он фигурирует в деле в качестве подозреваемого. Правда, речь идет не о взятке, а о мошенничестве, так как в действительности мужчина не мог повлиять на закрытие уголовного дела.

Челябинск, Виктор Елисеев

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