За законностью в Челябинском облизбиркоме следил правонарушитель

В Челябинской областной избирательной комиссии работал обманщик.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», устраиваясь в облизбирком, мужчина предъявил диплом о высшем образовании с присвоением квалификации «экономист» по специальности «Финансы и кредит». Однако в ходе прокурорской проверки выяснилось, что документ фальшивый: челябинец купил его в 2008 году. Любопытно, что человек с поддельным дипломом занимал в облизбиркоме пост начальника отдела правового управления.

Теперь уже бывший сотрудник региональной избирательной комиссии признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ. За это правонарушение ему назначили штраф в размере 10 тысяч рублей.

Челябинск, Павел Зварзин

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