«Напоминало силовой захват»: на «Мечел-Коксе» обвинили силовиков в нарушениях при обыске

Челябинское предприятие, где прошли обыски, обвинило силовиков в грубости.

Как сообщили РИА «Новый День» ПАО «Челябинский металлургический комбинат», ООО «Мечел-Кокс» намерено обратиться с жалобами к генеральному прокурору РФ, министру внутренних дел России и уполномоченному по защите прав предпринимателей в России на необоснованные и жесткие действия следственно-оперативной группы.

«На предприятии «Мечел-Кокс» 23 мая прошли очередные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, – прокомментировали в пресс-службе ЧМК. – Они отличались от предыдущих грубыми процессуальными нарушениями со стороны правоохранителей, а также необоснованным применением силовых методов».

В рамках возбужденного еще полтора года назад уголовного дела различные следственные действия производились неоднократно и всегда предприятие оказывало максимальное содействие, предоставляя всю запрашиваемую информацию, документацию и давая полный доступ на свою территорию, напомнили в компании. «Тем удивительнее были грубые действия следователей и оперативников, направленные на причинение вреда имуществу, а также многочисленные нарушения процедуры обыска: несвоевременное предоставление постановлений о проведении обысков, неправомерный отказ в участии уполномоченного представителя ООО «Мечел-Кокс», а также адвокатов. Последние, вопреки требованиям уголовно-процессуального законодательства, вообще не были допущены к участию в следственных действиях и без объяснения причин принудительно удерживались сотрудниками СОБР вне помещений, где проводились обыски», – заявляют в пресс-службе предприятия.

Более того, изъята информация, не имеющая отношения к уголовному делу, по которому проводились обыски, – это экономическая и рабочая документация, отсутствие которой осложняет работу предприятия и может привести к остановке его деятельности, посетовали в пресс-службе.

«Возмущает и факт того, что следствие ведется по делу, возбужденному в отношении неустановленного круга лиц, при этом все следственные мероприятия проводятся только в отношении ООО «Мечел-Кокс». То, как сработали представители правоохранительных органов в ходе обысков, напоминало силовые захваты предприятий, которые были не редкостью в 90-х годах, но никак не следственные мероприятия, порядок проведения которых строго регламентирован законом», – резюмировали представители предприятия. ООО «Мечел-Кокс» намерено обратиться с жалобами к генеральному прокурору РФ, министру внутренних дел России и уполномоченному по защите прав предпринимателей в России на необоснованные и жесткие действия следственно-оперативной группы. Кроме того, действия следователей будут обжалованы в судебном порядке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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