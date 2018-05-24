Челябинка спугнула педофила

Жительница Челябинска спугнула педофила.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , и нцидент произошел на АМЗ. Челябинка с 5-летней дочерью гуляли в районе школы №56. Женщина заметила мужчину, бродившего вокруг детской площадки. Ей показалось, что тот ведет себя подозрительно. И когда она подошла поближе, то увидела, что незнакомец «общается» в кустах с двумя младшеклассниками.

«Мальчик и девочка 8-9 лет примерно. Дети согнулись к земле, он стоял. Я закричала, мужчина стоял и улыбался, махал рукой, чтобы я ушла. Мальчик с девочкой сразу выпрямились, сказали, что помогают искать ключи», – цитирует Telefakt челябинку. Женщина позвала на помощь прохожих, мужчина тут же перепрыгнул через забор и скрылся.

В пресс-службе УМВД Челябинска заявили, что по данному факту обращений не поступало. И напомнили: о подобных инцидентах необходимо немедленно сообщать в полицию.

Челябинск, Павел Зварзин

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