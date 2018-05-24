Росприроднадзор взялся за ЧЭМК

Управление Росприроднадзора по Челябинской области начало внеплановую проверку Челябинского электрометаллургического комбината. Разрешение прокуратуры на визит контролирующих органов вне графика получено.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», горожане считают ЧЭМК одним из главных загрязнителей воздуха в городе и именно этому предприятию приписывают частые ночные и «воскресные» выбросы. Руководство завода все отрицает. Прежнее руководство регионального Росприроднадзора категорически отказывалось связывать загрязнение воздуха с деятельностью предприятия, даже когда в зоне влияния ЧЭМК фиксировалось значительное превышение ПДК вредных веществ.

Правда, в 2016 году ЧМЭК уличили в нарушении законодательства: очередная проверка показала, что отсутствовал производственный экологический контроль на 16 источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Кроме того, зафиксировано ненадлежащее обращение с пылью сухой газоочистки при производстве ферросплавов. С тех пор ситуация в городе только ухудшилась: неблагоприятные для рассеивания вредных веществ в атмосфере условия в городе объявляют не только во время штиля, но и при любом ветре, кроме западного и северо-западного. И даже тогда, когда скорость «неблагоприятных ветров» превышает 10 метров в секунду. При этом горожане жалуются на неприятный запах и невозможность дышать и в те дни, когда НМУ не объявляют. Например, в последние дни, точнее – ночи. Хотя официально НМУ в последний раз объявлялись неделю назад.

По мнению бывшего вице-губернатора, активиста движения «Челябинск, дыши!» Николая Сандакова, внеплановая проверка ЧЭМК связана как раз с этими необъяснимыми (с точки зрения погодных условий) выбросами.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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