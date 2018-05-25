Жительница Южного Урала жестоко избила и ограбила родную бабушку

В Челябинской области собственная внучка ограбила 84-летнюю старушку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть отдела полиции ВерхнегоуУфалея поступило сообщение, что в одном из частных домов микрорайона Железнодорожников ночью была ограблена 84-летняя пенсионерка.

Как рассказала старушка, поздно вечером к ней в дом пришла 37-летняя внучка вместе со своей знакомой и, уронив ее на пол и натянув одежду на лицо, стали требовать у престарелой женщины деньги. Когда бабушка ответила, что денег у нее нет, женщины потребовали снять с себя золотые украшения: серьги, цепочку, нательный крестик – в общей сложности, на сумму около 70 000 рублей. После «любящая» внучка с приятельницей скрылись с места преступления.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД задержали одну из подозреваемых – внучку потерпевшей.

По данному факту в следственном отделе полиции Верхнего Уфалея возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «г» части 2 статьи 161 Уголовного кодекса РФ (грабеж). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время полицейскими проводится комплекс мероприятий, направленных на задержание второй женщины.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 25.05.18

25 мая ожидаются следующие события – Челябинск. / Росприроднадзор взялся за ЧЭМК. / Челябинка спугнула педофила. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»