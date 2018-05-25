Южноуральские металлурги получили престижную международную награду в сфере энергоменеджмента

ММК удостоен одной из самых престижных международных наград в сфере энергоменеджмента.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», компания получила награду за «Выдающиеся достижения в сфере энергетического менеджмента 2018» от Межминистерской конференции по чистой энергии (Clean Energy Ministerial, или CEM).

Этот авторитетный мировой форум создан с целью продвижения инициатив и программ в сфере экологически чистой энергии. Независимое жюри, состоящее из международных экспертов, выбрало лишь три организации по всему миру, которые были удостоены данной высокой награды за усилия в области энергетического менеджмента. Церемония награждения победителей наряду с ежегодным заседанием CEM прошла в Копенгагене (Дания) 24 мая.

Павел Шиляев, генеральный директор MMK, отметил: «Магнитогорский металлургический комбинат традиционно уделяет особое внимание повышению энергоэффективности. В 2016 году компания утвердила Энергетическую политику, реализуемую в настоящее время в соответствии со стратегической целью по сокращению себестоимости продукции за счет снижения затрат на энергоресурсы. Мероприятия, осуществляемые в рамках данной корпоративной политики, призваны обеспечить повышение эффективности управления, рост мотивации и вовлеченности персонала, а также внедрение передовых технологий. Получение ведущей международной награды в сфере энергетического менеджмента является честью для ММК и свидетельствует о приверженности компании лучшим мировым практикам в этой области, включая международный стандарт ISO 50001».

Награда за «Выдающиеся достижения в сфере энергетического менеджмента» является одной из премий, вручаемых за лидерство в области энергетического менеджмента. Контроль над процессом отбора кандидатов осуществляет Рабочая группа CEM по энергетическому менеджменту, в которую входят представители Австралии, Аргентины, Германии, Дании, Европейской комиссии, Индии, Индонезии, Канады, Китая, Мексики, ОАЭ, Саудовской Аравии, США, Финляндии, Чили, Швеции, ЮАР, Южной Кореи и Японии.

Для участия в конкурсе ММК представил подробное описание своего опыта применения стандарта ISO 50001 и достигнутых с его помощью результатов. Эта презентация доступна на веб-сайте CEM и может стать руководством к действию для других организаций, заинтересованных в существенной и устойчивой экономии энергоресурсов и затрат. В представленном кейсе MMK описывает основные аспекты системы своего энергетического менеджмента, сертифицированной в соответствии со стандартом ISO 50001, выделяя следующие достижения:

повышение энергоэффективности на 8,1% за три года;

снижение энергетических затрат на 38 миллионов 596 тысяч долларов США за три года (примерно 13 миллионов долларов США в год);

сокращение выбросов диоксида углерода на 698 тысяч 186 тонн;

экономия энергоресурсов на 4,4% в 2015 году, 1,9 % в 2016 году и 1,8% в 2017 году;

экономия сжатого воздуха – 11,7%;

экономия чистой воды – 7,9%.

Стандарт ISO 50001 представляет собой комплекс технических и управленческих мер, позволяющих компаниям администрировать и последовательно повышать энергоэффективность, а также сокращать издержки и уровень выбросов. Независимо от исходного положения компании, ее размера или сферы деятельности, данный стандарт способствует достижению экономии энергоресурсов и расходов из года в год. ISO 50001 является результатом международного взаимодействия, совместившим в себе лучшие практики из более чем 50 стран. Организации, применяющие стандарт, демонстрируют существенную динамику экономии ресурсов. Стандарт зарекомендовал себя как благоприятный для ведения бизнеса, применимый во всем мире и обладающий трансформационным потенциалом, поскольку позволяет внедрить лучшие практики в работу любой организации, а также является глобальным эталоном в сфере экологической деятельности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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