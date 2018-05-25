Южноуральские девятиклассники приступили к сдаче ГИА

В Челябинской области началась государственная итоговая аттестация в 9 классах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министра образования и науки Челябинской области, в период с 25 мая по 29 июня пройдет основной этап государственной итоговой аттестации (ГИА) для обучающихся 9-х классов. Аттестация будет проходить в 2 формах – основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ).

В Челябинской области ОГЭ в 2018 году будут сдавать 31 тысяча 850 школьников. Для проведения итоговой аттестации в основной период будет организована работа 198 пунктов проведения экзаменов (ППЭ).

Специально для школьников с ограниченными возможностями здоровья, а также для обучающихся в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, будет проведен государственный выпускной экзамен (ГВЭ). В сдаче ГВЭ в Челябинской области примут участие 2 тысячи 802 человека. Для них будет обеспечена работа 135 ППЭ.

Для получения аттестата девятиклассникам будет необходимо сдать 2 основных экзамена и 2 экзамена по выбору. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья для получения аттестата количество сдаваемых экзаменов по их желанию сокращается до 2 обязательных экзаменов.

Обязательными для всех являются экзамены по русскому языку и математике. Другие 2 экзамена школьники могут выбрать самостоятельно из числа учебных предметов: физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, французский, немецкий и испанский), информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).

«На данный момент в Челябинской области все готово для проведения государственной итоговой аттестации в 9-х классах. Все комплекты экзаменационных материалов распечатаны, запакованы и направлены в ППЭ. 25 мая, пройдет первый экзамен в этом году – по иностранным языкам», – сообщил директор Регионального центра оценки качества и информатизации образования Андрей Барабас.

С расписанием ОГЭ и ГВЭ можно ознакомиться на сайте официального информационного портала государственной итоговой аттестации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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