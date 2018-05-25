В больнице Южноуральска умер двухлетний ребенок

В Челябинской области следователи выясняют обстоятельства гибели двухлетней девочки.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, следователям поступило сообщение о смерти в лечебном учреждении города Южноуральска 2-летней девочки.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», – рассказали в силовом ведомстве.

В рамках расследования уголовного дела будет проведен комплекс необходимых следственных действий и дана уголовно-правовая оценка действиям медицинских работников.

Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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