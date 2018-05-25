Челябинец пригрозил взорвать дом: эвакуировали полторы сотни человек

В Челябинске неадекватный горожанин пригрозил забрать с собой полторы сотни жителей многоквартирного дома.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел вчера, 24 мая, поздно вечером в одном из домов Металлургического района.

«Мужчина, 1959 года рождения, находясь в квартире 5-этажного жилого дома, высказывал угрозы совершения противоправного деяния, опасного для жизни и здоровья граждан», – рассказали в ведомстве.

Челябинец забаррикадировался в квартире и пригрозил взорвать газ. В результате стражам порядка пришлось обеспечить эвакуацию более 130 жителей дома.

«Сотрудниками полиции на месте происшествия обеспечена охрана общественного порядка, проведены необходимые мероприятия, направленные на пресечение противоправного поведения мужчины», – допонили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Южноуральца задержали бойцы СОБР Росгвардии, в настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По некоторым данным, перед тем, как запереться в квартире, южноуралец сильно избил свою сожительницу и ее 26-летнюю дочь и открыл по ним пальбу из травматичесмкого оружия.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 25.05.18

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