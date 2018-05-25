В Челябинске наркодилер, пойманный с синтетиков, получил 10 лет «строгача»

Житель Челябинска приговорен к 10 годам лишения свободы за незаконный оборот наркотиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Курчатовский районный суд Челябинска признал 33-летнего горожанина виновным в покушении на незаконный сбыт наркотического средства, совершенный с использованием сети «Интернет», организованной группой, в крупном размере.

В суде установлено, что подсудимый входил в организованную группу, созданную неустановленным лицом с целью систематического извлечения дохода от преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических средств.

Организатором преступной группы на подсудимого были возложены обязанности получать через «закладки» партии наркотических средств в крупных размерах, хранить в целях сбыта и затем организовывать «закладки» наркотиков в разовых дозах в целях дальнейшего незаконного сбыта потребителям.

В декабре 2017 года южноуралец забрал из тайника партию синтетического наркотического средства PVP массой свыше 186 граммов, которое расфасовал в 526 полимерных пакетов.

Затем по указанию соучастника извлек 65 пакетов с наркотическим средством массой свыше 23 граммов и организовал 39 «закладок» на территории Курчатовского района Челябинска, после чего был задержан сотрудниками полиции.

Оставшееся наркотическое вещество было изъято по месту жительства подсудимого.

Вину по предъявленному обвинению подсудимый признал, пояснив, что занимался сбытом наркотических средств, что являлось практически единственным источником его дохода.

Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 25.05.18

Челябинец пригрозил взорвать дом: эвакуировали полторы сотни человек. / В больнице Южноуральска умер двухлетний ребенок. / Южноуральские девятиклассники приступили к сдаче ГИА. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»