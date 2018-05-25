Безысходность, обреченность, стыд: молодежь не верит в преображение Южного Урала (ВИДЕО)

Молодежь не верит обещаниям чиновников решить экологические проблемы Челябинска и региона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», каждый второй студент думает о переезде из Челябинска и области в ближайшем будущем. К такому выводу пришли специалисты Челябинского филиала финансового университета при правительстве РФ в результате исследования эмоциональной стороны восприятия молодыми людьми экологической обстановки в городе. С его результатами представителей СМИ познакомил заведующий кафедрой «Философия, история и право» высшего учебного заведения Вадим Соглаев.

«Мы решили провести исследование в формате фокус-групп, – рассказал ученый. – В нем приняли участие студенты первого и второго курсов нашего вуза. Это вчерашние школьники, они еще не инкорпорированы окончательно в студенческую среду, которой свойственен повышенный критицизм. В значительное мере эти молодые люди транслируют то восприятие, которое переняли от родителей и окружающей их среды».

По словам Вадима Соглаева, экологические проблемы воспринимаются южноуральцами крайне остро. Растет возмущение жителей области действиями (или бездействием) властей. При этом беспокойство о возникающих в результате тех или иных действий рисках не всегда бывает услышано властями и бизнесменами. На фоне подобного развития событий экологическое движение все более политизируется, особенно со стороны молодых активистов. «Молодежь видит корреляцию между действиями власти и состоянием экологии в регионе, и переход от экологических требований к политическим вполне логичен», – отмечает эксперт.

Что же показало исследование, проведенное учеными финуниверситета? «При обсуждении экологической обстановки в Челябинске среди участников фокус-групп превалировали такие настроения, как пессимизм, безысходность, обреченность. При этом по ходу обсуждения эти настроения усиливались. Это тревожный сигнал», – рассказал г-н Соглаев.

Другие господствующие настроения среди участников исследования: разочарование, обида, стыд. Достаточно показательной стала реплика одной из студенток, которая живет в Коркино и ездит на занятия в Челябинск, наблюдая последствия продолжающихся пожаров в Коркинском угольном разрезе. «Вокруг гарь и дым, а экологическая лаборатория в это же время говорит, что уровень загазованности соответствует норме. Но это же откровенное вранье», – процитировал коркинку ученый, уточнив: «Девушке 18 лет».

Что касается основных причин загрязнения воздуха, на первое место участники фокус-групп поставили промышленные предприятия. При этом отношение к Томинскому ГОКу у студентов резко отрицательное. И дело не столько в самом проекте и производстве или поведении Русской медной компании и АО «Томинский ГОК», которых активисты нередко обвиняют в грубом нарушении конституционных прав жителей региона. «Томинский ГОК для участников дискуссии – это «вишенка на торте», – объясняет Вадим Соглаев. – Они рассуждают очень просто: в городе и так уже дышать нечем, а тут еще одно промышленное производство строить собрались».

На втором месте среди причин названа проблема озеленения. «Молодые люди говорили о том, что вырубается зеленый пояс вокруг Челябинска, вырубаются деревья в самом городе. Участники дискуссий отметили, что в Челябинске растут рекламные столбы, а не деревья, и это действительно так», – отметил исследователь.

Наконец, третья по важности причина, указанная молодыми южноуральцами, – отсутствие современного электрического транспорта.

При всем понимании катастрофичности ситуации с окружающей средой в городе, студенчество не готово к активному участию в экологическом движении. И это подтверждают эко-активисты. «Студентов почти нет в существующих экологических движениях, – рассказал один из лидеров организации развития экологической культуры «Сделаем!» Дмитрий Закарлюкин. – Да, большинство участников нашего движения – молодые люди. Но молодые люди постстуденческого возраста, начиная от 23-25 лет. А костяк организации составляют молодые женщины, мамочки. Потому что вдруг начинает болеть ребенок. И она задается вопросом: а что происходит, почему мой ребенок болеет, с чем это связано? И в итоге сталкивается с вопросами экологии: оказывается, ребенок болеет, потому что с окружающей средой у нас все очень плохо».

По словам Вадима Соглаева, молодые люди разделяют точку зрения экологических активистов, поддерживают их и сочувствуют им, но отказываются от активного участия. И не потому, что боятся преследований или неудачной карьеры в будущем. Все гораздо проще и рациональнее.

Будущие чиновники просто не собираются жить в Челябинске

К слову, студенты, которые учатся в финуниверситете по другим специальностям, отнюдь не осуждают будущих муниципальных и госслужащих. Более того, они с пониманием и сочувствием относятся к людям, решившим сменить место жительства в связи с неблагоприятной экологической обстановкой в Челябинске и области. «К сожалению, следует констатировать, что участники исследования не видят стратегии развития Челябинска как экологически чистого города, – признает Вадим Соглаев. – Мы говорили с ними о перспективе в 20 лет. Молодые люди уверены, что Южный Урал, по-прежнему, будет развиваться как промышленно-сырьевой регион. И около 50% из них думают о переезде. Это значит, что, если ситуацию не удастся изменить, молодые образованные люди просто уедут из Челябинска».

Челябинск, Виктор Елисеев, Николай Бутов

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