Подождем ЕГЭ: миасских выпускников оставили без последнего звонка

В Миассе отменили общегородской Последний звонок из-за штормового предупреждения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Миасса, городские власти вынуждены были перевести один из главных праздников выпускников.

«В связи с информацией, направленной ЕДДС о штормовом предупреждении и неблагоприятных погодных условиях, городской праздник, посвященный Последнему звонку, переносится на 2 июня на 17 часов», – сообщили в администрации Миасского городского округа. Отметим, что теперь общегородской праздник выпадет на время сдачи ЕГЭ: первый экзамен пройдет в этом году 28 мая.

Напомним, на протяжении последней недели в Челябинской области сообщается об ухудшении погодных условий. При этом несколько раз экстренные службы объявляли штормовое предупреждение.

Действует оно и сегодня, 25 мая. По прогнозу синоптиков, в отдельных районах Южного Урала порывы ветра могут достигать скорости 25 метров в секунду.

Челябинск, Виктор Елисеев

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