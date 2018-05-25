«Гражданин соврамши!» Как Мантуров подставил Путина (ВИДЕО)

Юрист «СтопГОКа» Владимир Казанцев потребовал объяснений у министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», активисты движения «СтопГОК» возмущены безосновательными обвинениями, брошенными в их адрес министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым в ходе Петербургского международного экономического форума.

Напомним, 24 мая в рамках этого мероприятия чиновники и депутаты развернули широкое наступление на экологические движения в России. Причем больше остальных «досталось» именно «СтопГОКу». Так, г-н Мантуров открыто обвинил движение в получении финансирования из-за рубежа, заявив: «официальная экологическая экспертиза подтверждает, что никакого ущерба природе (Томинский) ГОК РМК не наносит». Собственно, это заявление дает возможность представить уровень компетентности нового-старого главы Минпромторга. Ведь известно, что любое промышленное производство наносит ущерб природе. Но Денис Мантуров за годы руководства министерством промышленности почему-то об этом так и не узнал.

Спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов поддержал министра, вспомнив историю с вырубкой Химкинского леса и протестами против строительства в России сети мусоросжигательных заводов, заявив опять-таки, что ни то, ни другое не наносили никакого экологического ущерба. И напомнил, что одна пятая часть иностранных агентов – экологические организации. А вице-спикер Госдумы от фракции «Единая Россия» Ирина Яровая и вовсе сообщила, что «те НКО, о которых идет речь отстаивают интересы других государств». Видимо, спичрайтеры суровой дамы из Госдумы забыли предупредить ее, что «СтопГОК» не является некоммерческой организацией: стихийно возникшее движение даже не зарегистрировано, и в принципе не может получить этот статус. А, может, и сами не знали об этом.

На фоне столь благоприятных заявлений с высоких трибун активизировались представители Русской медной компании. Так, участвующий в ПМЭФ первый вице-президент холдинга Олег Сиенко заявил: «Нам нужны законы, которые регулируют экологическую активность».

Впрочем, представителям общественных экологических движений не привыкать к обвинениям в том, что они являются «иностранными агентами» и «спонсируются из-за рубежа». Пример тому – лидер организации развития экологической культуры «Сделаем!» Дмитрий Закарлюкин, попавший некогда в «черный список» «агентов Запада» лишь потому, что пригласил американского чиновника рассказать челябинцам, как можно перерабатывать 80% от всего объема твердых коммунальных отходов.

Эко-активист: Заявления с высоких трибун могли быть небезвозмездными

Между тем, юрист «СтопГОКа» Владимир Казанцев направил в министерство промышленности торговли РФ обращение. «Вчера, 24 мая 2018 года, на Петербургском экономическом форуме, министр промышленности и торговли господин Мантуров Денис, то ли по заблуждению, то ли по незнанию, назвал граждан, которые выступают против размещения в 10 километрах от города Челябинска Томинского ГОКа, который уничтожит 489 миллионов кубических метров пресной воды, прилегающую территорию в размере 30 миллионов квадратным метров и город Челябинск, «проплаченными Западом экологами, выступающими против интересов страны». Указанное обращение оскорбляет мою честь и достоинство, как участника движения «СтопГОК», борьбу которых Президент РФ назвал «правильной», высказывание министра является ложью», – заявляет Владимир Казанцев.

В связи с этим эко-активист требует от министра «публично принести извинения участникам движения «СтопГОК», в той же форме, в которой были данные высказывания озвучены, с использованием тех же СМИ, которые транслировали выступление министра в сети Интернет (ТАСС) либо публично предоставить документальные доказательства того, что участники движения получают финансирование из-за рубежа и выступают против интересов страны».

Действительно, как уже отметил Владимир Казанцев, после поддержки позиции эко-активистов президентом России Владимира Путина в телефонном разговоре с членом координационного совета движения Василием Московцом 9 ноября прошлого года обвинения г-на Мантурова производят странное впечатление. Значит ли это, что тогда, 9 ноября, челябинцам лгал Владимир Путин, готовившийся к участию в мартовских выборах президента? В действительности же глава государства и не думал разбираться в ситуации со строительством Томинского ГОКа?

Либо Денис Мантуров просто подставляет президента (благо, его непосредственным шефом не являющегося), показывая, что чиновникам правительства позиция главы государства неинтересна и не важна?

Особенно странно заявление министра прозвучало после того, как его же подчиненные направили в адрес активистов «СтопГОКа» письмо о возможном исключении Томинского ГОКа из Стратегии развития цветной металлургии. «В соответствии с рекомендацией Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Министерству промышленности и торговли Российской Федерации рекомендуется внести изменения в приказ Минпромторга России от 5 мая 2014 г. №839 «Об утверждении Стратегии развития черной металлургии России на 2014-2020 годы и на перспективу до 2030 года и на 2014-2020 годы и на перспективу до 2030 года» в части исключения строительства Томинского ГОКа из Стратегии развития цветной металлургии до получения государственной экологической экспертизы на скорректированный проект», – дословно говорится в документе, завизированном заместителем директора департамента металлургии и материалов Минпромторга России Семена Машкауцана и датированном 17 апреля нынешнего года.

Вот и гадай теперь: то ли президент обманул челябинцев в ноябре 2017 года, то ли подчиненные г-на Мантурова в апреле 2018-го. То ли Денис Мантуров обманывает всех, перечеркивая действия своего же ведомства и заодно подставляя президента.

Челябинск, Виктор Елисеев, Николай Бутов

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