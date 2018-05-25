Щедрость: южноуральские чиновники готовы компенсировать затраты на строительство ВСМ

Челябинск, Май 25 (Новый День, Виктор Елисеев) –Южноуральский губернатор Борис Дубровский заявил о готовности компенсировать затраты инвестора на строительство ВСМ «Челябинск – Екатеринбург».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением глава Южного Урала выступил на Петербургском международном экономическом форуме.

«Мы ощущаем эффекты, которые мы можем получить, просчитываем. Понимая, что это очень серьезная нагрузка на федеральный бюджет, готовы из своего бюджета компенсировать инвестору часть его затрат», – заявил Борис Дубровский.

Как велика может быть сумма компенсации, губернатор уточнять не стал. Зато назвал предварительную сумму инвестиций, которые потребуются для строительства высокоскоростной магистрали – 350 миллиардов рублей. Ранее называлась несколько большая цифра – 360 миллиардов рублей.

Если учесть заявления о возможности построить ВСМ за три года, то ежегодно объем инвестиций должен составлять порядка 120 миллиардов рублей. Это примерно годовой бюджет Челябинской области.

Отметим, что в хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль», созданное для строительства ВСМ, помимо ряда коммерческих компаний входят правительства Челябинской и Свердловской областей. Оба субъекта внесли в капитал по 50 миллионов рублей. Однако правительство Свердловской области (годовой бюджет которой почти вдвое больше, чем у южноуральцев) о желании компенсировать затраты инвестору не заикалось.

Напомним, что одним из потенциальных инвесторов строительства ВСМ «Челябинск – Екатеринбург» называлась группа «РВМ Капитал», тесно взаимодействующая с бизнес-структурами южноуральского губернатора. Именно эта компания взяла на себя финансирование предпроектной подготовки строительства высокоскоростной магистрали. Соглашение о сотрудничестве между правительством Челябинской области и инвестиционной группой было подписано в феврале 2017 года. А уже летом того же года «РВМ Капитал» приобрела входившее в ГК «Синай» (принадлежит семье губернатора Бориса Дубровского) ООО «Центр коммунального сервиса». Впоследствии ЦКС стал оператором по обращению с ТКО в Магнитогорском, Карабашском и Челябинском кластерах.

Кроме того, именно «РВМ Капитал» называют в качестве основного претендента на реализацию проекта строительства общественно-делового центра (большого конгресс-холла) в центре Челябинска для проведения саммита ШОС и БРИКС. При этом уже известно, что порядка 20% площадей конгресс-холла намерено выкупить правительство Челябинской области. В этом проекте также задействована компания из ГК «Синай» – АО ПО «Монтажник» займется отсыпкой искусственного острова, на котором и будут возведен общественно-деловой центр..

Наконец, в апреле этого года мэрия Челябинска заключила с созданным «РВМ Капитал» ООО «Администратор челябинского парковочного пространства» концессию на 14 лет по развитию сети платных парковок в центре Челябинска. А через неделю после этого «РВМ Капитал» заключила концессионное соглашение уже с властями Южного Урала – на благоустройство набережной реки Миасса в рамках подготовки к проведению саммитов ШОС и БРИКС 2020 года.

Челябинск. Другие новости 25.05.18

«Гражданин соврамши!» Как Мантуров подставил Путина (ВИДЕО). / Подождем ЕГЭ: миасских выпускников оставили без последнего звонка. / Безысходность, обреченность, стыд: молодежь не верит в преображение Южного Урала (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»