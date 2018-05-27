Южный Урал штормит

На Южном Урале объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС России по Челябинской области, сегодня ночью и днем 28 мая в регионе ожидаются сильные дожди и грозы. Ветер сменит направление с юго-западного на северное. Днем возможны порывы до 22 метров в секунду.

Снова похолодает: в Челябинске не выше +14, по области – до +17. Во вторник температура воздуха опустится еще на пару градусов. А к концу недели потеплеет.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 27.05.18

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