В Троицке полиция вывезла из подпольного казино полсотни игровых автоматов

В Челябинской области полиция накрыла крупное подпольное казино.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в Троицке на улице Гагарина сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области совместно с коллегами из МО МВД «Троицкий» при силовой поддержке Росгвардии выявлено помещение, в котором осуществлялась незаконная деятельность по проведению азартных игр.
Полицейскими обнаружено и изъято 55 игровых автоматов, терминалы направлены на экспертизу, по результатом которой будет принято процессуальное решение.
На сегодня в действиях злоумышленников усматриваются признаки преступления, квалифицируемого статьей 171.2 Уголовного кодекса РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). Максимальная санкция данной статьи – шесть лет лишения свободы.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 28.05.18
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