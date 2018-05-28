Южноуральская металлургия переходит в цифру

ММК продолжает реализацию стратегической инициативы «Big Data».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в рамках реализации стратегической инициативы «Big Data» ММК планирует в 2018 году завершить пять проектов с суммарным экономическим эффектом свыше 40 миллионов рублей в год.

В конце 2015 года на ММК была принята новая стратегия развития компании на период до 2025 года. В числе прочего она включала стратегическую инициативу «Big Data», предполагающую всемерное моделирование и математическую оптимизацию ключевых производственных процессов.

В целях реализации данной стратегической инициативы была утверждена программа разработки и внедрения математических моделей в ММК на 2016-2018 годах, в которую вошли 14 проектов по всем переделам комбината. В 2017 году были реализованы два из них, затраты на которые составили около 65 миллионов рублей. Речь идет об «Интегрированной системе управления энергетической эффективностью ЦЭС на основе оптимизационной технико-экономической модели» и первой очереди «Системы автоматического регулирования режимов паровых котлов ТЭЦ». Экономический эффект от их внедрения за период с августа 2017 года по март 2018 года составил 31,7 миллиона рублей.

В 2018 году планируется завершить еще пять проектов, которые охватят доменный цех, листопрокатный цех № 10, кислородно-конвертерный цех и ТЭЦ ПАО «ММК». Затраты на реализацию этих проектов превысят 30 миллионов рублей, а ожидаемый экономический эффект составит более 40 миллионов рублей в год. Всего же в 2018-2019 годах продолжится выполнение 16-ти проектов. Ориентировочный объем затрат составит порядка 480 миллионов рублей, а ожидаемый экономический эффект – 425 миллионов рублей в год.

В настоящее время на ММК готовится программа по масштабированию стратегической инициативы Big Data в стратегическую инициативу «ММК-Индустрия 4.0». «ММК-Индустрия 4.0» это не только проекты Big Data, а так же проекты, связанные с предикативными технологиями, Интернетом вещей и роботизацией производства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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